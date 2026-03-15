Ordine d’arrivo F1 GP Cina 2026 | Kimi Antonelli trionfa a Shanghai! Hamilton davanti a Leclerc

Sul circuito di Shanghai si è concluso il secondo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Durante i 56 giri, Kimi Antonelli ha conquistato la prima posizione, seguito da Hamilton e Leclerc. I piloti e le squadre hanno spinto al massimo le monoposto in questa gara intensa e combattuta, ottenendo punti importanti per il campionato.

Calato il sipario sul GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Shanghai, piloti e team hanno dovuto affrontare 56 giri intensi e tirati in cui spremere le proprie monoposto per massimizzare la prestazione, conquistando i punti pesanti di questo week end asiatico. La domanda prima del via era la seguente: la Mercedes sarà battibile? Le Frecce d’Argento partivano da una condizione di vantaggio, avendo monopolizzato la prima fila grazie alla pole-position di Kimi Antonelli a precedere George Russell. Piloti bolognese, tra l’altro, diventato il pilota più giovane di sempre a centrare la p.1 Ferrari andava all’attacco dalla seconda fila. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, GP Cina 2026: Kimi Antonelli trionfa a Shanghai! Hamilton davanti a Leclerc Articoli correlati Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Cina 2026: Russell precede Leclerc ed Hamilton battaglieri. Antonelli fuori dal podioCalato il sipario sulla Sprint Race del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Cina 2026: Russell di un soffio su Leclerc, Hamilton sul podio! Flop AntonelliCalato il sipario sulla Sprint Race del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Tutto quello che riguarda Kimi Antonelli Temi più discussi: Gp Australia, l'ordine d'arrivo della gara oggi. Le classifiche del Mondiale di F1; Ordine d’arrivo F1, GP Australia 2026: Russell precede Antonelli, Hamilton ad un soffio da Leclerc; La Mercedes domina a Melbourne: Russell vince, uno strepitoso Kimi Antonelli è secondo. Ferrari sul podio; GP Australia, Russell batte Kimi, 1-2 Mercedes. Podio Leclerc, Lewis 4° - Risultati - Formula 1. Ordine d’arrivo F1, GP Cina 2026: risultati e classifica garaCalato il sipario sul GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Shanghai, piloti e team hanno dovuto affrontare 56 giri ... oasport.it GP Cina 2026, ordine di arrivo: grazie Kimi! Trionfo Antonelli, l’Italia vince dopo 20 anni. Russell 2°, per Hamilton 1° podio dopo un duello-show con LeclercQuando Giancarlo Fisichella vinse il GP di Malesia il 19 marzo 2006, Kimi Antonelli non era ancora venuto al mondo. Sono passati 20 anni da quell’ultima gioia azzurra in F1, e finalmente il tricolore ... formulapassion.it Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gp della Cina, al volante della Mercedes. E' il primo italiano a imporsi in una gara del Mondiale dopo Giancarlo Fisichella, che il 19 marzo 2006 vinse il Gp della Malesia. Il bolognese, che ha solo 19 anni e mezzo e ieri è divent facebook Zazzaroni e la pole di Kimi Antonelli: «È la ribellione al limite dei 30 all'ora» x.com