Nel quartiere Colli a Pescara, la scuola Gescal dell’Istituto Comprensivo Pescara 10 si trova al centro di una segnalazione riguardante un lungo abbandono delle aree verdi e delle aiuole. Recentemente, il Comune ha deciso di bloccare l’orto scolastico presente nell’area, a causa delle condizioni di degrado e di incuria riscontrate. La situazione ha suscitato l’attenzione di genitori e residenti.

Nel cuore del quartiere Colli a Pescara, la scuola Gescal dell’Istituto Comprensivo Pescara 10 si trova al centro di una segnalazione che evidenzia un abbandono prolungato delle aree verdi e delle aiuole. Da oltre dodici mesi, secondo quanto riferito da Luca Bucci, vicepresidente del consiglio d’istituto, non vi è stata alcuna manutenzione del verde circostante, lasciando i rami tagliati dei pini ancora sul terreno dove i bambini giocano. La situazione descritta include l’assenza totale di cestini per i rifiuti e un tentativo fallito di coinvolgimento diretto delle famiglie: sebbene la dirigente scolastica abbia mostrato apertura verso un’iniziativa di gestione autonoma dell’orto con gli studenti, l’amministrazione comunale ha respinto la proposta con un rifiuto netto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verde abbandonato: il comune blocca l’orto scolastico

Benedetta Rossi, il casale nel verde delle Marche: due cucine, l?arredamento bianco e in legno, un giardino con orto e pollaio«Fatto in casa per voi», è uno dei motti più conosciuti della televisione italiana e lanciato da Benedetta Rossi.

Forlì: Palazzo abbandonato blocca ciclabile e attira rifiuti, l’areaViale Appennino: il palazzo abbandonato che deturpa la città e blocca la ciclabile Un palazzo abbandonato lungo viale Appennino, a breve distanza...

Una raccolta di contenuti su Verde abbandonato.

Temi più discussi: Rifiuti abbandonati in via Valdellatorre ad Alpignano: individuati i responsabili; Viterbo – Ex Terme Inps, il Comune affida uno studio da 20mila euro per rilanciare l’area; Offesa la tutela del Creato. Anatema di don Federico contro le auto allo Scotto; Siderno cambia volto: approvato il Piano di Sviluppo dell’area dismessa ex Calcementi. Da pontile a terminal crocieristico.

Villa comunale: il polmone verde bistrattato leccese, tra degrado e abbandonoLECCE – Passano i mesi e gli anni ma nulla cambia: la villa comunale di Lecce, polmone verde della città che si trova a metà strada tra il centro storico e piazza Mazzini, resta un luogo dove la cura ... trnews.it

Il Comune di Bergamo premiato per l’impegno nella cura e valorizzazione del verde urbanoBergamo ha ottenuto il riconoscimento nella categoria Amministratori di beni pubblici, per le politiche innovative e concrete a tutela del patrimonio arboreo e della biodiversità urbana. bergamonews.it

Incendio ad Arco di Travertino: in fiamme l'ex punto verde qualità abbandonato dal 2014 - facebook.com facebook