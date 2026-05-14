Ex Isochimica lettera a Mattarella e Meloni | Serve giustizia

Gli ex operai dell’ex Isochimica di Pianodardine hanno scritto una lettera rivolta al presidente della Repubblica e al presidente del Consiglio, chiedendo giustizia per la morte di un loro collega. La vicenda riguarda un lavoratore deceduto, e la lettera esprime il desiderio di ottenere risposte e chiarimenti sulle responsabilità legate a quanto accaduto. La morte di Pastore ha riacceso il dolore tra i lavoratori e le loro famiglie.

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La morte di Francesco Pastore riaccende il dolore e la rabbia degli ex operai dell’ex Isochimica di Pianodardine. Il 64enne, originario di Contrada, è deceduto nella notte dopo essere stato colpito da un mesotelioma che in pochi mesi lo ha consumato. Pastore aveva lavorato nello stabilimento avellinese dove, per anni, decine di operai furono impiegati nella scoibentazione di vagoni ferroviari contenenti amianto senza adeguate protezioni. Con la sua scomparsa si allunga ulteriormente il drammatico elenco delle vittime legate all’esposizione alle fibre killer. Una tragedia che fa da sfondo all’iniziativa degli ex lavoratori, che hanno inviato...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ex Isochimica, lettera a Mattarella e Meloni: “Serve giustizia” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Referendum, Meloni: «Per cambiare la giustizia serve il vostro Sì»«Cari italiani, il 22 e 23 marzo siamo tutti chiamati a votare per il referendum sulla riforma della giustizia: si vota domenica dalle 7 alle 23,... Referendum Giustizia, Meloni tentata dal voto anticipato dopo la sconfitta, ipotesi incontro con MattarellaDopo la vittoria del No al Referendum sulla Giustizia, per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sarebbero aperte diverse opzioni. Si parla di: La lettera dei lavoratori ex Isochimica a Mattarella e Meloni: non vogliamo privilegi ma giustizia; Ex operai Isochimica, trent’anni di silenzio: lo Stato assente di fronte all’amianto.