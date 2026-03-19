Referendum Meloni | Per cambiare la giustizia serve il vostro Sì

Il 22 e 23 marzo gli italiani sono chiamati a votare in un referendum sulla riforma della giustizia. Le urne saranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento di identità e la tessera elettorale. La consultazione riguarda la modifica delle norme in materia giudiziaria.

«Cari italiani, il 22 e 23 marzo siamo tutti chiamati a votare per il referendum sulla riforma della giustizia: si vota domenica dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15, presentandosi ovviamente al seggio elettorale con un documento di identità e con la tessera elettorale». Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video sui social in cui propone una sorta di tutorial al voto, mostrando anche il fac simile del quesito elettorale e facendo vedere la X segnata con la matita sul Sì. «Questa – dice – è la scheda che troverete al seggio ed è abbastanza semplice: se volete, come spero, confermare la riforma costituzionale della giustizia, dovete mettere una croce sul Sì». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Referendum, Meloni: «Per cambiare la giustizia serve il vostro Sì» Articoli correlati L'appello di Meloni con tutorial: "Per cambiare la giustizia serve il vostro Sì" | GUARDA"Cari italiani il 22 e 23 marzo siamo tutti chiamati a votare per il referendum sulla riforma della giustizia: si vota domenica dalle 7 alle 23,... Referendum, Donzelli: “I magistrati hanno perso credibilità, votare Si per cambiare la giustizia”“Credo che la magistratura, purtroppo, in questi anni, abbia perso un po’ di credibilità. Referendum, il tutorial di Meloni: Per cambiare la giustizia serve il vostro Si' Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum Meloni Per cambiare la... Temi più discussi: Meloni agli italiani: Al referendum votate sì per aprire una pagina nuova; Il referendum del 22-23 marzo 2026 in 10 domande e 10 risposte; Referendum Giustizia 2026: cosa cambia se vince il Sì o il No; Il fact-checking del video di Meloni sul referendum. Anche sui social Meloni cambia strategia sul referendum per sedurre gli indecisiPrima ricondivide un video di Stefano Ceccanti, ex deputato Pd. Poi l'invito a scendere nel merito pensando a Goffredo Bettini, esponente dem convinto dalla riforma ma che però voterà No per indebolir ... ilfoglio.it Referendum sulla giustizia, l'appello di Giorgia Meloni per il Sì in un video su XLeggi su Sky TG24 l'articolo Referendum sulla giustizia, l'appello di Giorgia Meloni per il Sì in un video su X ... tg24.sky.it #ottoemezzo Referendum, Gabrielli smentisce Meloni: “Sì o No, la sicurezza dei cittadini non cambia” x.com Cartoline dalla manifestazione di Roma. #noivotiamono e voi #referendum #costituzione #14marzo #noidiciamono - facebook.com facebook