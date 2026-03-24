referendum giustizia meloni tentata dal voto anticipato dopo la sconfitta ipotesi incontro con mattarella

Dopo la vittoria del No al Referendum sulla Giustizia, per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sarebbero aperte diverse opzioni. La premier potrebbe recarsi al Quirinale per incontrare Mattarella, assicurandosi di avere ancora l’appoggio del Colle, ma in ogni caso le dimissioni sarebbero escluse, a meno di puntare a un voto anticipato per evitare un ultimo anno di “logoramento” al governo. Meloni tentata dal voto anticipato Cosa farà il governo dopo la vittoria del No Meloni da Mattarella, incontro decisivo? Meloni tentata dal voto anticipato La sconfitta della maggioranza al Referendum sulla Giustizia è la prima significativa per il centrodestra da quando Meloni è al Governo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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