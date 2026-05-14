Il sindaco di una città del sud ha avanzato l’idea di creare una società mista per gestire l’ex stabilimento siderurgico. La proposta prevede che lo Stato intervenga con investimenti diretti, assumendo un ruolo attivo nella gestione dell’azienda. La proposta fa seguito a un dibattito acceso sulla tutela della salute dei lavoratori e della comunità locale, rispetto alla produzione di acciaio. Si discute anche sulla possibilità di adottare modelli di gestione simili a quelli di grandi aziende statali nel settore della difesa e della cantieristica navale.

? Punti chiave Come può una società mista risolvere il dilemma salute-lavoro a Taranto?. Perché lo Stato dovrebbe gestire l'acciaio come Fincantieri o Leonardo?. Quali impatti avrebbe il modello Decaro sulle filiere industriali locali?. Come cambierebbe la gestione dell'ex Ilva con l'intervento del pubblico?.? In Breve Proposta presentata durante l'assemblea nazionale Fiom Cgil a Bari.. Modello gestionale ispirato a realtà come Fincantieri e Leonardo.. Settore siderurgico strategico per filiere produttive e crisi Electrolux.. Obiettivo tutela salute cittadini tarantini e occupazioni di qualità.. A Bari, durante l’assemblea nazionale della Fiom Cgil, Antonio Decaro ha chiesto un intervento del governo tramite una società mista per risolvere la questione dell’ex Ilva che da sempre affligge Taranto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ex Ilva, Decaro propone una società mista: lo Stato deve investire

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