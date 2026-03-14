Ilva le garanzie di Flacks Lo Stato ha l' exit strategy

Lo Stato ha presentato un piano di uscita riguardante l'Ilva, includendo garanzie su penali e occupazione. La strategia prevede un percorso di dismissione senza menzionare coinvolgimenti di banche o fidejussioni. La proposta riguarda specificamente le modalità di gestione e tutela delle parti interessate nel contesto della cessione.

Penali, garanzie occupazionali, una exit strategy per lo Stato, ma nessun riferimento a banche o fidejussioni. Ecco che cosa sta mettendo sul piatto (o tralasciando) il fondo Flacks per rilevare l’ex Ilva di Taranto. Nel frattempo, il concorrente indiano Jindal deve ancora formulare un’offerta compiuta, ma alcuni osservatori temono che si possa tradurre in 6mila esuberi. Tornando al piano di Flacks, il Giornale ha potuto consultare la proposta inviata ai commissari dal fondo Usa. Un accordo che prevede in primis una serie di penali in caso di violazioni da parte dell’acquirente. Aspetto non secondario alla luce di come è andata a finire con il precedente proprietario ArcelorMittal: lo Stato ha in essere una causa per danni da 7 miliardi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ilva, le garanzie di Flacks. Lo Stato ha l'exit strategy Articoli correlati Ex Ilva, ecco il piano finanziario: così Flacks vuole vincolare lo StatoIl privato investirà 4 miliardi solo a fronte di un intervento pubblico da 2,6 e di precisi obiettivi di sviluppo industriale. Ex Ilva, accordo per vendita al fondo Usa Flacks. Lo Stato terrà il 40%Ad ufficializzare l’accordo il fondatore e presidente del fondo Usa, Michael Flacks, che con un comunicato spiega di aver “raggiunto un’intesa con il... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ilva le garanzie di Flacks Lo Stato ha... Temi più discussi: Ex Ilva, slitta l’informativa del Ministro Urso. Entro domani le garanzie di Flacks; Ex Ilva, il governo pressa Flacks: Garanzie entro tre settimane; Ex Ilva, corsa alla vendita: Flacks Group favorita, ma i commissari chiedono più garanzie; Ilva, le garanzie di Flacks. Lo Stato ha l'exit strategy. Ex Ilva, il governo pressa Flacks: Garanzie e partner entro tre settimaneIl ministro delle Imprese Adolfo Urso ai commissari dell'ex Ilva chiede tre settimane per chiudere le trattative con Flacks ... energiaoltre.it Ilva, il governo apre a Jindal. Flacks: con loro più esuberiIl governo e i commissari straordinari dell’ex Ilva hanno accolto con favore la manifestazione d’interesse di Jindal per il gruppo siderurgico. Ma, parallelamente, non ... ilmessaggero.it Ex Ilva, Flacks attacca il piano Jindal: “Suicidio industriale” Scontro tra colossi per l’acquisizione del siderurgico di Taranto: “A rischio 6.000 posti di lavoro” - facebook.com facebook Ex Ilva, la scelta al ribasso: da Flacks e Jindal solo due «mini» offerte. I sindacati: il ritorno allo Stato la soluzione x.com