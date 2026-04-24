Andrea Agnelli torna a investire nel mondo dello sport con una nuova società

Un ex presidente di una grande società calcistica ha annunciato il lancio di una nuova società con sede ad Amsterdam. La società, chiamata Gamma Waves Partners, si concentrerà su investimenti nel settore sportivo, con particolare attenzione a competizioni, formati innovativi, squadre, atleti e tecnologie. Secondo quanto riferito dal Financial Times, l’obiettivo è aumentare il coinvolgimento dei tifosi attraverso queste iniziative.

Andrea Agnelli torna nel mondo dello sport come investitore con il lancio di Gamma Waves Partners, società con sede ad Amsterdam che, come spiega il Financial Times, «punterà su competizioni e formati innovativi, squadre, atleti e tecnologie per aumentare il coinvolgimento dei tifosi». Gamma Waves Partners gestirà capitali investiti dall’ ex presidente della Juventus e da altri cofondatori, tra cui l’ex calciatore bianconero Giorgio Chiellini e Rocco Benetton, valutando – viene spiegato – anche il finanziamento di imprese attive nei contenuti generati dall’IA. Andrea Agnelli (Imagoeconomica). Andrea Agnelli è stato presidente della Juventus dal 2010 al 2022.🔗 Leggi su Lettera43.it

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