Via alla bonifica dell' impianto di rifiuti Terraverde di Città Sant' Angelo | la Regione stanzia 587mila euro

La Regione ha avviato la bonifica dell’impianto di trattamento rifiuti situato a Città Sant’Angelo, denominato Terraverde. È stato deciso di destinare una somma di 587 mila euro per intervenire sugli elementi di rifiuti ancora presenti all’interno dell’impianto. La procedura di intervento è stata formalmente avviata e riguarderà le operazioni di rimozione e trattamento dei materiali residui.