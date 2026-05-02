Via alla bonifica dell' impianto di rifiuti Terraverde di Città Sant' Angelo | la Regione stanzia 587mila euro
La Regione ha avviato la bonifica dell’impianto di trattamento rifiuti situato a Città Sant’Angelo, denominato Terraverde. È stato deciso di destinare una somma di 587 mila euro per intervenire sugli elementi di rifiuti ancora presenti all’interno dell’impianto. La procedura di intervento è stata formalmente avviata e riguarderà le operazioni di rimozione e trattamento dei materiali residui.
Via alla procedura di Terraverde, l’impianto di trattamento rifiuti di Città Sant’Angelo: la Regione ha stanziato 587mila euro per trattare quelli ancora presenti all’interno. Una somma che, sottolinea il sindaco Matteo Perazzetti annunciando il finanziamento, deriva dall’escussione.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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