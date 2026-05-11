Ex camping Materdomini sopralluogo sul degrado | riflettori su amianto e bonifica

L’area dell’ex camping Materdomini, situata lungo la litoranea nord, sarà oggetto di un sopralluogo da parte della commissione consiliare Ambiente del Comune di Brindisi giovedì 14 maggio. La zona, dismessa da molti anni, è al centro di discussioni riguardo al suo stato di abbandono e alle condizioni ambientali. In particolare, si approfondiranno le questioni legate alla presenza di amianto e alle operazioni di bonifica necessarie per mettere in sicurezza l’area.

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