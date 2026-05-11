Ex camping Materdomini sopralluogo sul degrado | riflettori su amianto e bonifica
L’area dell’ex camping Materdomini, situata lungo la litoranea nord, sarà oggetto di un sopralluogo da parte della commissione consiliare Ambiente del Comune di Brindisi giovedì 14 maggio. La zona, dismessa da molti anni, è al centro di discussioni riguardo al suo stato di abbandono e alle condizioni ambientali. In particolare, si approfondiranno le questioni legate alla presenza di amianto e alle operazioni di bonifica necessarie per mettere in sicurezza l’area.
L’ex camping Materdomini torna al centro del dibattito politico e ambientale cittadino. Giovedì prossimo, 14 maggio, la commissione consiliare Ambiente del Comune di Brindisi effettuerà un sopralluogo nell’area dismessa della litoranea nord, da decenni simbolo di degrado, abbandono e occasioni.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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