Eventuali casi di Hantavirus la Regione Calabria istituisce una cabina di regia
La Regione Calabria ha creato una cabina di regia dedicata al monitoraggio e alla gestione di potenziali casi di Hantavirus. La decisione arriva in seguito alla notifica di alcuni episodi sospetti nel territorio. La struttura avrà il compito di coordinare le attività di sorveglianza, raccolta dati e interventi sanitari necessari. Questa misura si inserisce nell’ambito delle iniziative di prevenzione e controllo delle malattie infettive. Nessun dettaglio è stato fornito sui casi specifici o sulla diffusione sul territorio.
La Regione Calabria ha istituto una cabina di regia per il monitoraggio e la gestione di eventuali casi di Hantavirus.Nel decreto firmato dal dirigente generale del dipartimento Salute, come riporta l'ansasi legge che il rischio per la popolazione europea al momento è ritenuto molto basso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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