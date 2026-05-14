Eventuali casi di Hantavirus la Regione Calabria istituisce una cabina di regia

Da reggiotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Calabria ha creato una cabina di regia dedicata al monitoraggio e alla gestione di potenziali casi di Hantavirus. La decisione arriva in seguito alla notifica di alcuni episodi sospetti nel territorio. La struttura avrà il compito di coordinare le attività di sorveglianza, raccolta dati e interventi sanitari necessari. Questa misura si inserisce nell’ambito delle iniziative di prevenzione e controllo delle malattie infettive. Nessun dettaglio è stato fornito sui casi specifici o sulla diffusione sul territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Regione Calabria ha istituto una cabina di regia per il monitoraggio e la gestione di eventuali casi di Hantavirus.Nel decreto firmato dal dirigente generale del dipartimento Salute, come riporta l'ansasi legge che il rischio per la popolazione europea al momento è ritenuto molto basso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

La giunta Trantino istituisce una cabina di regia per contrastare la marginalità dei senza fissa dimoraIl Tavolo garantirà che Comune, Asp, Dipartimento Salute Mentale, rete ospedaliera, questura e polizia locale lavorino con protocolli condivisi e...

Erosione costiera, audizioni in Regione. Lettori: “Serve una cabina di regia”BARI – Erosione costiera, cambiamento climatico e rischio idrogeologico al centro della seduta di audizioni della V Commissione del Consiglio...

Temi più discussi: Hantavirus, task-force della Regione Calabria: attivati tutti i protocolli di sicurezza; Hantavirus, chi sono e come stanno i residenti in Italia in quarantena; Hantavirus, sotto sorveglianza 4 residenti in Italia. Inglesi in quarantena subito dopo lo sbarco; Hantavirus, la Regione Calabria: Non emergono pericoli per la popolazione.

regione calabria eventuali casi di hantavirusHantavirus, la Regione Calabria costituisce la cabina di regiaLa Regione Calabria ha istituto una cabina di regia per il monitoraggio e la gestione di eventuali casi di Hantavirus. (ANSA) ... ansa.it

regione calabria eventuali casi di hantavirusLo speciale di Sky TG24 sull'hantavirusLeggi su Sky TG24 l'articolo Hantavirus, Ecdc: 'Nessuna mutazione virus'. Schillaci: 'In Italia rischio basso' . LIVE ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web