Erosione costiera audizioni in Regione Lettori | Serve una cabina di regia

La V Commissione del Consiglio regionale della Puglia ha svolto audizioni sulla erosione costiera, il cambiamento climatico e il rischio idrogeologico. La seduta è stata presieduta da Loredana Capone. Durante l'incontro sono stati ascoltati diversi lettori che hanno evidenziato la necessità di creare una cabina di regia dedicata a questi temi.

BARI – Erosione costiera, cambiamento climatico e rischio idrogeologico al centro della seduta di audizioni della V Commissione del Consiglio regionale della Puglia, presieduta da Loredana Capone. L’incontro è stato convocato come aggiornamento della precedente riunione sul tema, con l’obiettivo di approfondire la questione insieme a enti, istituzioni e mondo accademico. Alla seduta hanno partecipato i rappresentanti di Anci Puglia, Asset, Cmcc Foundation, Ordine dei Geologi di Puglia, Ordine degli Ingegneri, Capitaneria di Porto – Guardia Costiera e diversi dipartimenti universitari pugliesi. Presente anche il commissario per il dissesto idrogeologico, Gennaro Ranieri. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati Erosione costiera, alle Province la cabina di regia nella gestione degli interventiLECCE - Saranno le Province il perno della gestione degli interventi contro l’erosione costiera nel territorio di propria competenza. "Serve una cabina di regìa per gestire i lupi"Su quella che è stata chiamata “Emergenza Lupi“ dopo casi di attacco e avvistamento nella costa c’è un intervento di Massimo Ciabocchi ex presidente... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Erosione costiera Argomenti discussi: I comuni del Gargano provano a fermare l'erosione costiera. Nobiletti: Dobbiamo essere compatti - FoggiaToday. Erosione costiera a Barletta, Passero: Serve l’impegno di tutti per risolvere il problemaBARLETTA - La strada per una rapida risoluzione dei problemi derivanti dall’erosione costiera della litoranea di Levante a Barletta è stata tracciata. La Regione Puglia è scesa in campo fornendo alle ... giornaledipuglia.com Erosione costiera e rischio idrogeologico: interlocuzioni in attoLa discussione in V Commissione. La costa pugliese è particolare, servono monitoraggio e progetti, ma anche finanziamenti e studi approfonditi sulle varie criticità Erosione costiera e rischio ... ambienteambienti.com