La giunta Trantino istituisce una cabina di regia per contrastare la marginalità dei senza fissa dimora

La giunta comunale di Catania ha approvato la creazione di un Tavolo Tecnico Interistituzionale permanente, proposto dall’Assessore ai servizi sociali, con l’obiettivo di affrontare la marginalità dei senza fissa dimora e l’emarginazione adulta. La decisione riguarda l’istituzione di un organismo di coordinamento che coinvolge diverse istituzioni e enti locali per gestire questa problematica. La delibera è stata approvata di recente dalla giunta comunale.

Il Tavolo garantirà che Comune, Asp, Dipartimento Salute Mentale, rete ospedaliera, questura e polizia locale lavorino con protocolli condivisi e obiettivi comuni anziché per compartimenti stagni Il documento rappresenta una svolta concreta nell'organizzazione dei servizi per le persone in condizione di grave marginalità, articolandosi su cinque direttrici strategiche che trasformano in una visione unitaria la governance del delicato settore. Il Tavolo garantirà che Comune, Asp, Dipartimento Salute Mentale, rete ospedaliera, questura e polizia locale lavorino con protocolli condivisi e obiettivi comuni anziché per compartimenti stagni.