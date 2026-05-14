La Costa d’Argento si sta preparando a partecipare al Salone Internazionale del Libro di Torino, dove la regione sarà presente con iniziative e presentazioni legate alla cultura locale. L’evento si svolgerà nei prossimi giorni e attirerà autori, editori e visitatori da tutta Italia. La partecipazione mira a mettere in luce le peculiarità e le produzioni culturali della zona, offrendo uno spazio di confronto e scoperta.

La Costa d’Argento si prepara a portare la propria vivacità culturale al Salone Internazionale del Libro di Torino. Oggi, nello stand della Regione Toscana al Padiglione Oval, saranno infatti protagonisti due appuntamenti dedicati a Capalbio e Orbetello, attraverso due manifestazioni ormai consolidate nel panorama letterario nazionale: Capalbio Libri e Orbetello Book Prize. Alle 13.30 sarà presentata la ventesima edizione di Capalbio Libri, il festival "sul piacere di leggere" ideato e diretto da Andrea Zagami e organizzato dall’agenzia Zigzag. Durante l’incontro saranno annunciate le date ufficiali della manifestazione, in programma dall’1 all’8 agosto, ma anche la nuova location e il nome dell’illustratore scelto per firmare l’immagine dell’edizione 2026.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Eventi al ’Salone del libro’. La Maremma in vetrina

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