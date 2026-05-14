A 25 anni dal loro primo incontro, Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj hanno deciso di sposarsi. La cerimonia sarà celebrata a Torino durante l’estate, secondo quanto riferito. La modella e il suo compagno hanno già tre figli e hanno mantenuto una relazione stabile nel corso degli anni. La notizia della futura unione è stata annunciata di recente, senza ulteriori dettagli sul luogo preciso dell’evento o altri aspetti organizzativi.

Dopo 25 anni di fidanzamentoEva Herzigovaha deciso di convolare a nozze conGregorio Marsiaj, i due hanno fatto le pubblicazioni del matrimonio nel comune di Torino dove probabilmente si scambieranno le promesse. Queste sarebbero le secondo nozze per l’ex modella cheaveva già sposato nel 1999 Tico Torres, poi, successivamente si è innamorata di Gregorio, con cui ha avuto tre figli. I tre sono genitori di:George, nato nel 2007,Philipe, classe 2011, edEdward, nato nel 2013, hanno tutti figli maschi. Adesso, dopo ben 25 anni di relazione,la coppia ha deciso di convolare a nozze e Torinofarà da sfondo al loro amore. Infatti, le pubblicazioni sono spuntate l’8 maggio nel comune piemontese e quindi il matrimonio è previsto in estate, o comunque entro ottobre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Eva Herzigova si sposerà a Torino in estate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj sposi dopo vent’anni d’amore

Da Eva Herzigova a Megan Gale, fino a Bianca Balti, che torna al Festival venerdì 27 febbraio per la serata cover.Durante la terza serata del Festival di Sanremo, la top model Irina Shayk ha affiancato Carlo Conti e Laura Pausini sul palco dell’Ariston.

Temi più discussi: Be My Sunshine, anticipazioni 15 maggio: Alper nervoso; Forbidden Fruit 3, anticipazioni 7 maggio: il timore di Lila; Chanel Totti compie 19 anni, gli auguri di mamma Ilary Blasi e papà Francesco Totti; La forza di una donna 3, le trame del finale.

Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj si sposano: spunta la pubblicazione di matrimonio dopo 20 anni insieme (e un tradimento mai dimenticato)Dopo oltre vent’anni insieme, tre figli e una relazione attraversata da gossip, crisi e continui rumors, Eva Herzigová e Gregor ... msn.com

Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj promessi sposi a Torino: il matrimonio svelato dalle pubblicazioniEva Herzigova e Gregorio Marsiaj si sposano davvero. Dopo un ventennio di indiscrezioni, smentite e crisi raccontate dai giornali di gossip, questa volta ci sono le pubblicazioni ufficiali: sono appar ... torino.repubblica.it