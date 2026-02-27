Da Eva Herzigova a Megan Gale fino a Bianca Balti che torna al Festival venerdì 27 febbraio per la serata cover

Da amica.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la terza serata del Festival di Sanremo, Irina Shayk ha affiancato Carlo Conti e Laura Pausini sul palco dell’Ariston, mentre tra le modelle presenti ci sono state Eva Herzigova, Megan Gale e Bianca Balti, che tornerà al Festival venerdì 27 febbraio per la serata cover.

Durante la terza serata del Festival di Sanremo, la top model Irina Shayk ha affiancato Carlo Conti e Laura Pausini sul palco dell’Ariston. Tra un cantante e l’altro, la modella russa ha sfoggiato quattro cambi d’abito – tutti creati dallo stilista Riccardo Tisci. La moda è sempre stata parte della gara, e negli anni moltissime top model sono state invitate nel ruolo di ospiti e co-conduttrici, da Eva Herzigova a Bianca Balti, che torna al Festival venerdì 27 febbraio per la serata cover. Le top model degli anni Novanta a Sanremo. La tradizione di invitare le top model al Festival di Sanremo è ormai consolidata. Negli anni Novanta, quando le modelle diventarono star internazionali al pari di attrici e cantanti, la kermesse canora colse al volo l’occasione di averle sul palco. 🔗 Leggi su Amica.it

da eva herzigova a megan gale fino a bianca balti che torna al festival venerd236 27 febbraio per la serata cover
© Amica.it - Da Eva Herzigova a Megan Gale, fino a Bianca Balti, che torna al Festival venerdì 27 febbraio per la serata cover.

Leggi anche: Venerdì 27 c'è l'attesissima serata cover: ecco la scaletta e la lista di tutti i duetti e gli ospiti sul palco. Bianca Balti co-conduttrice

Festival di Sanremo: Bianca Balti torna nella serata cover. Il forfait di MorganSANREMO – A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo continuano i colpi di scena.

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Eva Herzigova: Ora divento stilista senza seguire i trend; Eva Herzigova firma una capsule con Roy Roger's: il denim diventa sartoriale; Roy Roger’s, Eva Herzigova designer per una linea; Da Eva Herzigová a Bianca Balti e Laetitia Casta: tutte le modelle a Sanremo prima di Irina Shayk.

da eva herzigova aEva Herzigova firma una capsule con Roy Roger’s: il denim diventa sartorialeUna collezione in edizione limitata creata dalla supermodella e attrice rimette al centro gli essenziali del guardaroba femminile e li rilegge con rigore artigianale ... corriere.it

Calendario Pirelli 2026, da Eva Herzigova a Luisa Ranieri: «A 52 anni è un gioco. Mio marito Zingaretti è il primo fan». Le foto del backstageEva Herzigova indossa un accappatoio bianco che la veste come fosse una stola di visone o almeno questa è l'impressione che dà a chiunque, mentre attraversa, maestosa e scalza, il capannone nella ... ilgazzettino.it

Digita per trovare news e video correlati.