Inchiesta arbitri parla l’avvocato Intrieri | Vent'anni dopo Calciopoli la mentalità non è cambiata

Da fanpage.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’avvocato Cataldo Intrieri ha commentato l’indagine della Procura di Milano riguardante presunte pressioni sulle designazioni arbitrali nel calcio italiano. A distanza di vent’anni da Calciopoli, l’avvocato ha osservato che le modalità e le problematiche riscontrate nelle normative e nelle procedure sembrano ancora presenti, indicando che le mentalità e le pratiche non sono cambiate nel tempo. L’indagine si concentra su presunte anomalie e su come queste influenzino il sistema delle designazioni arbitrali.

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L’avvocato Cataldo Intrieri a Fanpage.it analizza l’indagine della Procura di Milano sulle presunte pressioni per le designazioni arbitrali: tra normative e anomalie procedurali, emerge il ritratto di un calcio italiano ancora vittima di logiche che tutti speravano fossero ormai un lontano ricordo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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