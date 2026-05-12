Eurovision 2026 stasera la prima semifinale | scaletta e pronostici

Stasera alle 21, in diretta su Rai 2, si svolge la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest che si tiene nella Wiener Stadthalle di Vienna. La manifestazione coinvolge diversi artisti in gara, con una scaletta che prevede varie esibizioni prima della finale prevista per la prossima settimana. I pronostici sui possibili qualificati aumentano l’attesa tra gli spettatori italiani e internazionali.

Martedì 12 maggio in diretta su Rai 2 alle 21 sarà trasmessa la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest alla Wiener Stadthalle di Vienna. Un’edizione storica, quella di quest’anno – è il 70° anniversario – che riporta il concorso nella capitale austriaca, già sede nel 1967 e nel 2015. Eurovision Song Contest 2026, la scaletta della prima semifinale. La prima semifinale di Eurovision sarà preceduta alle 20.15 da una speciale “Anteprima Eurovision”. Alla conduzione della versione italiana ci saranno Gabriele Corsi, alla sua sesta edizione, ed Elettra Lamborghini, al debutto come telecronista. Con loro ci sarà Mariasole Pollio,...🔗 Leggi su Amica.it

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Eurovision 2026: Semi-Final 1 Qualifiers Prediction

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