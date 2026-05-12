La Wiener Stadthalle di Vienna apre le porte alla prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, trasmessa questa sera su Rai 2 alle 21. La serata, commentata da Gabriele Corsi e dalla prima volta di Elettra Lamborghini come telecronista, vede in gara diversi artisti. Tra gli ospiti, Sal Da Vinci presenta il brano “Per sempre sì”, anche se per ora non è tra i concorrenti ufficiali della competizione.

Si alza il sipario sulla Wiener Stadthalle di Vienna per la prima Semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, in onda stasera martedì 12 maggio dalle ore 21 su Rai 2 con il commento italiano di Gabriele Corsi, alla sua sesta edizione, ed Elettra Lamborghini, al debutto come telecronista. La diretta sarà preceduta alle 20.15 da una speciale “ Anteprima Eurovision ”. Sul palco della Stadthalle ci saranno i padroni di casa Victoria Swarovski – cantante e conduttrice austriaca, erede della celebre famiglia Swarovski – e Michael Ostrowski, attore e conduttore tra i volti più ironici della tv di lingua tedesca. Dieci i posti disponibili per la Finale di sabato 16 maggio, che sarà trasmessa su Rai 1, quindici le nazioni in gara nella prima Semifinale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Eurovision Song Contest 2026, la prima Semifinale: la scaletta, i cantanti in gara e arriva Sal Da Vinci con “Per sempre sì” ma (per ora) è fuori concorso

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Eurovision 2026: Semi-Final 1 Qualifiers Prediction

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