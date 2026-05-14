Eurovision 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la seconda semifinale

Stasera, giovedì 14, si svolge la seconda semifinale dell’Eurovision 2026. La manifestazione musicale si può seguire in diretta sia in streaming sia in tv, attraverso i canali ufficiali e le piattaforme autorizzate. La serata prevede l’esibizione di diverse nazioni partecipanti, con le votazioni che determineranno le finaliste. La trasmissione inizia alle ore stabilite e viene trasmessa in vari paesi europei e altrove, con dettagli specifici su orari e modalità di visione disponibili sui siti ufficiali dell’evento.

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Questa sera, giovedì 14 maggio 2026, alle ore 21 su Rai 2 da Vienna va in onda la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, l’evento televisivo non sportivo più seguito al mondo che negli ultimi anni ha registrato una crescita continua anche sulle reti Rai: il pubblico italiano si è particolarmente avvicinato alla manifestazione dopo la vittoria dei Måneskin nel 2021 e l’edizione organizzata dalla Rai a Torino nel 2022. Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni. L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 2 stasera, giovedì 14 maggio 2026, alle ore 21. Al commento Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Eurovision 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda semifinale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sanremo 2026 - Angelica Bove canta Mattone Sullo stesso argomento Eurovision 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima semifinaleQuesta sera, martedì 12 maggio 2026, alle ore 21 su Rai 2 da Vienna va in onda la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, l’evento... Scherzi a Parte 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntataScherzi a Parte 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata Questa sera, lunedì 9 marzo 2026, su Canale 5 va in onda la seconda... Temi più discussi: Eurovision 2026: come seguirlo in tv, radio e streaming; Eurovision Song Contest 2026: come seguirlo in diretta tv e in streaming dall'Italia; Eurovision 2026 al via: guida completa con calendario e dove vederlo in TV e streaming; Eurovision Song Contest 2026, dove vederlo in tv. #Eurovision Song Contest 2026: dove e quando vederlo in TV e streaming, chi partecipa e quali Paesi non ci sono #Eurovisión Sal Da Vinci x.com Eurovision 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda semifinaleEurovision 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda semifinale in onda stasera, giovedì 14 maggio 2026. Tutte le info ... tpi.it Eurovision 2026: cantanti e scaletta della seconda semifinaleEurovision 2026: cantanti e scaletta della seconda semifinale in programma stasera, 14 maggio 2026. Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it