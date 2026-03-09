Scherzi a Parte 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata

Questa sera, lunedì 9 marzo 2026, su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Scherzi a Parte 2026, lo show condotto da Max Giusti. La trasmissione, arrivata alla sua quarta edizione, viene trasmessa in diretta televisiva e sarà disponibile anche in streaming. La puntata si inserisce nel palinsesto delle prime serate di questa settimana, con quattro appuntamenti programmati ogni lunedì.

. Questa sera, lunedì 9 marzo 2026, su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Scherzi a parte 2026, lo show condotto da Max Giusti, che torna con una nuova edizione composta da quattro puntate, ogni lunedì in prima serata. Ma dove vederlo in tv e streaming? Ecco tutte le informazioni. In tv. Appuntamento questa sera, lunedì 9 marzo 2026, alle ore 21.40 su Canale 5 con Max Giusti per la seconda puntata. Scherzi a Parte 2026 streaming live. Non solo tv. Se non siete a casa potete seguire Scherzi a parte 2026 in streaming su Mediaset Infinity. Quante puntate. Abbiamo visto dove vedere in tv e streaming Scherzi a parte, ma quante puntate sono previste? In tutto quattro appuntamenti. 🔗 Leggi su Tpi.it

