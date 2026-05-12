Martedì 12 maggio si tiene a Vienna la prima semifinale della 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest. La serata vede in gara diversi cantanti provenienti da vari paesi europei, pronti a esibirsi davanti a pubblico e giuria. La competizione si svolge in una location dedicata, con le performance che vengono trasmesse in diretta in tutta Europa. La semifinale rappresenta il primo passo verso la scelta dei finalisti della manifestazione.

Vienna, 12 maggio 2026 - La prima semifinale della 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest si svolge martedì 12 maggio. La manifestazione si svolge dal 12 al 16 maggio alla Wiener Stadthalle di Vienna. La 69esima edizione della più seguita rassegna musicale europea era infatti stata vinta da JJ con il brano ‘Wasted love’. Un brano che a oggi, va sottolineato, in pochi, anche fra il pubblico eurovisivo, ricordano. Nella prima semifinale, quella di martedì 12 maaggio, ad esibirsi saranno 15 cantanti con le due wildcard Italia e Germania che fanno parte dei Big Five qualificati di diritto alla finale di sabato 16 maggio. Per l’Italia ad esibirsi è Sal Da Vinci con ‘Per sempre sì’ e a rappresentare la Germania è Sarah Engels con ‘Fire’.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Prima semifinale Eurovision 2026, chi sono i cantanti

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Sal Da Vinci sarà tra i protagonisti della prima semifinale dell’Eurovision 2026 a Vienna. La serata del 12 maggio vedrà in gara 15 Paesi, con Senhit per San Marino e ospiti già qualificati alla finale. #SalDaVinci ift.tt/6OvKhHB x.com

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