Eurovision 2026 seconda semifinale al via | artisti in gara e scaletta completa

Questa sera si svolge la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, trasmessa dalla Wiener Stadthalle di Vienna. Dopo il successo della prima serata, che ha visto il cantante italiano interpretare “Per sempre sì” e ricevere molti applausi, i concorrenti si esibiscono nuovamente davanti al pubblico europeo. La serata comprende una scaletta con gli artisti in gara e si conclude con la selezione delle canzoni che accederanno alla finale.

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Dopo l’esordio travolgente di Sal Da Vinci con “Per sempre sì”, applauditissimo dal pubblico europeo durante la prima semifinale, l’Eurovision Song Contest 2026 torna protagonista questa sera con il secondo e decisivo appuntamento live dalla Wiener Stadthalle di Vienna. La serata di giovedì 14 maggio completerà il quadro dei finalisti che sabato si contenderanno la vittoria dell’edizione 2026. Dopo la qualificazione di Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia, restano ancora dieci posti disponibili. Tra le esclusioni più discusse della prima semifinale ci sono state quelle di Senhit e Boy George, che rappresentavano San Marino con il brano “Superstar”.🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Eurovision 2026, seconda semifinale al via: artisti in gara e scaletta completa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Eurovision 2026: Second Semi-final - My Top 15 Notizie correlate Eurovision 2026, seconda semifinale: scaletta completa, ordine di uscita e tutto quello che c'è da sapere sulla serataQuando inizia la seconda semifinale di Eurovision 2026 La seconda semifinale di Eurovision 2026 è in programma giovedì 14 maggio alle 21:00 CEST. Eurovision 2026, la scaletta della seconda semifinaleLa Wiener Stadthalle di Vienna è pronta a ospitare la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026. Temi più discussi: Eurovision 2026, seconda semifinale: scaletta completa, ordine di uscita e tutto quello che c'è da sapere sulla serata; Eurovision 2026: la scaletta completa della prima e seconda semifinale; Verso la seconda semifinale dell'Eurovision, Vienna sceglie gli ultimi 10 finalisti; La scaletta della seconda semifinale di Eurovision Song Contest 2026: anticipazioni, ordine di esibizione dei cantanti, tutto quello che c'è da sapere. Il liveblogging della seconda semifinale dell' #Eurovision Song Contest 2026: chi ha più chance di qualificarsi alla finale di sabato 16? x.com Eurovision 2026, seconda semifinale: scaletta completa, ordine di uscita e tutto quello che c'è da sapere sulla serataQuindici Paesi salgono sul palco, ma solo in dieci passano il turno. Chi ce la farà? Ecco tutto quello che c'è da sapere ... vanityfair.it Eurovision 2026, anticipazioni seconda semifinale: chi canta stasera, scaletta completa e la rimonta (inattesa) di Sal Da VinciOggi giovedì 14 maggio 2026 in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna va in scena la seconda serata della 70esima edizione del concorso: le anticipazioni ... libero.it