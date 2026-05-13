La prima semifinale dell’Eurovision 2026 si è conclusa con la selezione dei primi dieci finalisti. La gara ha visto esibirsi diversi artisti provenienti da vari paesi europei, ognuno con le proprie canzoni e performance. La classifica finale ha determinato chi accederà alla fase successiva dell’evento musicale più seguito del continente. I risultati sono stati annunciati alla fine della serata, segnando l’inizio ufficiale della competizione.

La prima semifinale dell’Eurovision 2026 ha acceso definitivamente la stagione più attesa dagli appassionati di musica europea. Una serata esplosiva, ricca di performance spettacolari, colpi di scena e momenti che hanno già iniziato a circolare sui social. Sul palco della Wiener Stadthalle si sono sfidati quindici Paesi, ma solo dieci hanno ottenuto il pass per la finale, decretati da televoto e giurie nazionali. Il pubblico italiano ha seguito l’evento su Rai 2 con il commento di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, che non hanno nascosto entusiasmo, sorprese e qualche perplessità. Ma quali sono i Paesi che hanno conquistato la finale? Come si è sviluppata la classifica della prima semifinale? E quali esclusioni hanno fatto discutere? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Eurovision 2026: classifica della prima semifinale e chi sono i primi 10 finalisti

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