Eurovision 2026 esordio da Superstar | San Marino punta tutto su Boy George

San Marino si prepara all’Eurovision 2026 puntando su due artisti di grande rilievo. La partecipazione vede coinvolti Boy George e la cantante Senhit, che rappresenteranno il piccolo paese in questa edizione del festival musicale. La scelta di includere questi due nomi segna un ritorno alle voci note di livello internazionale, con l’obiettivo di ottenere una forte presenza sul palcoscenico europeo.

San Marino alza l’asticella: con Boy George e Senhit l’Eurovision 2026 torna ad avere due stelle vere. Il piccolo grande Stato fa una mossa da grande palco e chiama in gioco due nomi che sanno cosa significa lasciare il segno: Boy George e Senhit. Con Superstar, la Repubblica più piccola d’Europa punta sulla carta più luminosa del lotto. Boy George non è solo un cantante. È un’icona che ha riscritto le regole dell’immagine e della musica negli anni ’80 e non ha mai smesso di dettare stile. Il cilindro, il trucco definito, i cappotti teatrali, lo sguardo che oscilla tra ironia e malinconia: ogni dettaglio del suo look racconta una carriera costruita sulla libertà di essere sé stessi.🔗 Leggi su 361magazine.com

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