Senhit rappresenterà San Marino all' Eurovision Song Contest 2026 con Boy George

Senhit, cantante sanmarinese di 46 anni, sarà la rappresentante di San Marino all’Eurovision Song Contest 2026 e si esibirà con Boy George. Ha partecipato due volte in passato, e nel 2021 è stata l’unica a superare le semifinali. La cantante ha già fatto ascoltare le sue performance sul palco del festival, mentre la collaborazione con Boy George è stata annunciata di recente.

Sarà la cantautrice italiana Senhit, in coppia con Boy George, a rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest 2026, in programma alla Wiener Stadthalle a Vienna, in Austria, dal 12 al 16 maggio. È stata lei a trionfare nella finale dell'edizione 2026 del San Marino Song Contest, riuscendo a battere la cantante francese Kelly Joyce e il cantautore Paolo Belli al termine di una serata in musica condotta da Simona Ventura. Anche nel 2026, come spesso accade nel concorso canoro di San Marino, c'erano tanti italiani in lizza per rappresentare il quinto Stato più piccolo del mondo all'Eurovision, da Dolcenera a Rosa Chemical, da Molella con Maxè all'Orchestraccia e Paolo Belli, ma dopo una serata di gara q scontrarsi nella finale a cinque sono stati: Senhit feat.