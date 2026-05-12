Durante la prima semifinale dell’Eurovision 2026 sono stati annunciati i Paesi qualificati e quelli eliminati, tra cui una delusione per il rappresentante di San Marino. Sono stati comunicati i nomi dei primi dieci Paesi che accederanno alla finale, inclusi i membri del Big Four e l’Austria. La serata ha visto anche alcune nazioni non riuscire a passare il turno, suscitando reazioni di disappunto tra il pubblico e gli artisti coinvolti.

Questa sera martedì 12 maggio alla Wiener Stadthalle di Vienna è iniziato ufficialmente l'Eurovision Song Contest 2026 con la prima semifinale. Si sono esibiti in tutto 17 cantanti, 15 in gara e due fuori gara perché già qualificati di diritto alla finale di sabato 16 maggio. Ricordiamo infatti che i rappresentanti dei Paesi fondatori dell'Eurovision e del Paese ospitante sono sicuri di prendere parte alla finalissima. Quest'anno si tratta di Sal Da Vinci dell'Italia e Sarah Engels della Germania che hanno cantato stasera, Monroe della Francia, Look mum no computer del Regno Unito e Cosmó dell'Austria, che canteranno durante la seconda semifinale di giovedì 14 maggio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Eurovision 2026: qualificati ed eliminati della prima semifinale. Delusione per San Marino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

San Marino Song Contest 2026 - La prima semifinale

Notizie correlate

Eurovision 2026, nessuna classifica dopo la semifinale del 12 maggio: i 10 artisti in finale, esclusa San MarinoQuali sono i 10 paesi che partecipano all’Eurovision Song Contest 2026 ad aver avuto accesso alla finale del 16 maggio al termine della prima...

Eurovision 2026: cantanti e scaletta della prima semifinaleEurovision 2026: cantanti e scaletta della prima semifinale Qual è la scaletta (ordine di uscita) dei cantanti che prenderanno parte alla prima...

Argomenti più discussi: Eurovision 2026, tutto quello che c'è da sapere: date, scalette, paesi in gara; Eurovision Song Contest 2026, la guida completa: date, i partecipanti, la scaletta, dove vedere l'evento; Pagelle Eurovision 2026 Parte 4: da San Marino all'Italia di Sal Da Vinci; Ecco perché a Eurovision 2026 la scaletta conta: l'ordine d'uscita ufficiale dei cantanti nelle due semifinali.

Sal Da Vinci sarà tra i protagonisti della prima semifinale dell’Eurovision 2026 a Vienna. La serata del 12 maggio vedrà in gara 15 Paesi, con Senhit per San Marino e ospiti già qualificati alla finale. #SalDaVinci ift.tt/6OvKhHB x.com

[ESC] Vienna ??, Eurovision 2026: megathread per la prima semifinale reddit

Eurovision 2026, nessuna classifica dopo la semifinale del 12 maggio: i 10 artisti in finale, esclusa San MarinoQuali sono i 10 paesi che partecipano all’Eurovision Song Contest 2026 ad aver avuto accesso alla finale del 16 maggio al termine della prima semifinale ... fanpage.it