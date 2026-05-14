Eurovision 2026 le pagelle della seconda Semifinale | la Shakira di Cipro convince Albania cuore di mamma Malta sfoggia i bicipiti la Norvegia spinge sul sesso

Nella serata alla Wiener Stadthalle si è svolta la seconda semifinale dell’Eurovision 2026, trasmessa in diretta. Sono salite sul palco numerose esibizioni di artisti provenienti da vari paesi europei. Tra i momenti più discussi, l’interpretazione di una cantante di Cipro, che ha suscitato commenti positivi, e la performance di un concorrente dell’Albania, molto apprezzato dal pubblico. Malta ha mostrato una presenza fisica notevole, mentre la Norvegia ha presentato un pezzo con riferimenti al tema della sessualità.

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