Eurovision 2026 le pagelle della seconda Semifinale | la Shakira di Cipro convince Albania cuore di mamma Malta sfoggia i bicipiti la Norvegia spinge sul sesso
Nella serata alla Wiener Stadthalle si è svolta la seconda semifinale dell’Eurovision 2026, trasmessa in diretta. Sono salite sul palco numerose esibizioni di artisti provenienti da vari paesi europei. Tra i momenti più discussi, l’interpretazione di una cantante di Cipro, che ha suscitato commenti positivi, e la performance di un concorrente dell’Albania, molto apprezzato dal pubblico. Malta ha mostrato una presenza fisica notevole, mentre la Norvegia ha presentato un pezzo con riferimenti al tema della sessualità.
Gran dispiegamento di ugole alla Wiener Stadthalle per la seconda Semifinale di Eurovision Song Contest 2026, andata in onda stasera. Il livello generale musicale si è dimostrato più alto della prima Semifinale. Tra i brani che hanno colpito l’apertura affidata alla Bulgaria con la scatenatissima Dara e la sua “Bangaranga”. Un pop travolgente (voto 7). Performance notevole per la Romania con Alexandra C?pit?nescu che con “Choke me” vuole impressionare la giuria (voto 7). Campionato a parte con Shakira o meglio dire la sosia della cantante colombiana Antigoni di Cipro che con “Jalla” ha messo in piedi uno show da Superbowl (voto 8). Lacrima... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
#Eurovision2026 - Second Semi-Final Running Order REVEAL | Vienna 2026
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