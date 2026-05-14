Eurovision 2026 le pagelle della seconda Semifinale | la Shakira di Cipro convince Albania cuore di mamma l’Albania sfoggia i bicipiti la Norvegia spinge sul sesso

Da ilfattoquotidiano.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera alla Wiener Stadthalle si è svolta la seconda semifinale dell’Eurovision 2026, con numerosi artisti che si sono esibiti davanti a un pubblico internazionale. Tra le performance più discusse ci sono state quella di un’artista di Cipro, considerata dai commentatori come molto convincente, e quella di un rappresentante albanese che ha mostrato una forte presenza sul palco. La serata ha visto anche un’esibizione norvegese che ha puntato su temi legati alla sensualità, mentre altri artisti hanno attirato l’attenzione per la loro forza fisica.

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