Eurovision 2026 le pagelle della seconda Semifinale | la Shakira di Cipro convince Albania cuore di mamma l’Albania sfoggia i bicipiti la Norvegia spinge sul sesso
Stasera alla Wiener Stadthalle si è svolta la seconda semifinale dell’Eurovision 2026, con numerosi artisti che si sono esibiti davanti a un pubblico internazionale. Tra le performance più discusse ci sono state quella di un’artista di Cipro, considerata dai commentatori come molto convincente, e quella di un rappresentante albanese che ha mostrato una forte presenza sul palco. La serata ha visto anche un’esibizione norvegese che ha puntato su temi legati alla sensualità, mentre altri artisti hanno attirato l’attenzione per la loro forza fisica.
Gran dispiegamento di ugole alla Wiener Stadthalle per la seconda Semifinale di Eurovision Song Contest 2026, andata in onda stasera. Il livello generale musicale si è dimostrato più alto della prima Semifinale. Tra i brani che hanno colpito l’apertura affidata alla Bulgaria con la scatenatissima Dara e la sua “Bangaranga”. Un pop travolgente (voto 7). Performance notevole per la Romania con Alexandra C?pit?nescu che con “Choke me” vuole impressionare la giuria (voto 7). Campionato a parte con Shakira o meglio dire la sosia della cantante colombiana Antigoni di Cipro che con “Jalla” ha messo in piedi uno show da Superbowl (voto 8). Lacrima... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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