Al termine della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, tenutasi alla Wiener Stadthalle di Vienna, sono state annunciate le ultime dieci nazioni che accederanno alla finalissima di sabato 16 maggio. In totale, venticinque paesi hanno conquistato il pass per la grande finale, portando a conclusione la fase di qualificazione. Le nazioni qualificate sono state comunicate al termine della serata, completando così la lista dei finalisti di questa edizione del concorso musicale internazionale.

Eurovision 2026, la favorita Finlandia vola in finale. Niente da fare per San Marino Barbareschi attacca Ranucci: “Fa fatica a dire che dopo il suo programma c’è il nostro. Stai attento!” DM LIVE24: 25 SETTEMBRE 2014. LA PALOMBELLI, LE MUTANDE E LA DISCOTECA – LA MINETTI E LE ‘BOTTE E VIA’ – IGT: CASTING A RIMINI DM LIVE24: 18 GIUGNO 2014. NICOLE MINETTI NON E’ INCINTA DI D’ALESSIO JR, GABIBBO-BALOTELLI A PAPERISSIMA SPRINT La lista dei finalisti dell’Eurovision Song Contest 2026 è al completo. Al termine della seconda semifinale della kermesse canora europea, andata in scena dalla Wiener Stadthalle di Vienna, sono state svelate le ultime 10 nazioni che si sono qualificate alla finalissima di sabato 16 maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Eurovision 2026, le 25 nazioni che si giocano la vittoria

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