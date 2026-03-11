LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Vingegaard e Martinez si giocano la vittoria Ayuso si ritira

Oggi in diretta dalla tappa di Parigi-Nizza 2026, Vingegaard e Martinez sono in testa e si contendono la vittoria, mentre Ayuso si è ritirato. La corsa si avvicina alla conclusione con circa 20 chilometri rimasti. La gara si svolge sotto gli occhi dei tifosi, con i ciclisti che affrontano le ultime difficoltà del percorso. La tappa è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.40 16.07 20 chilometri all’arrivo. 16.06 A 2? 25? dalla testa c’è il terzetto con Kevin Vauquelin (Ineos Grenadiers), Marc Soler (UAE Team Emirates – XRG) e Lenny Martinez (Bahrain Victorious) 16.04 Il quartetto di testa, composto da Mick Van Dijke, Tim Van Dijke, Daniel Felipe Martinez (Red Bull – BORA – hansgrohe) e Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a bike) ha 1 minuto su Georg Steinhauser (EF Education – EasyPost) ed 1? 50? su un quartetto con Joshua Tarling e Oscar Onley (Ineos Grenadiers), David Gaudu (Groupama – FDJ) e Jensen Plowright (Alpecin-Premier Tech) 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard e Martinez si giocano la vittoria, Ayuso si ritira Articoli correlati LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard sfida Ayuso nella cronometro a squadre. Tra poco si iniziaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10. LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: una caduta spacca il gruppo! Si salva Vingegaard, Ayuso costretto al ritiroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10. Tutto quello che riguarda LIVE Parigi Nizza 2026 tappa di oggi in... Temi più discussi: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Lamperti si prende la volata e la prima maglia gialla; Dove seguire la Parigi-Nizza 2026 in TV e streaming? Diretta solo Eurosport e Discovery; Parigi-Nizza 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti; Parigi-Nizza 2026, Vingegaard al debutto stagionale: dove vederla in tv e streaming. LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Kanter la spunta con una volata lunghissimaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.40 17:27 Si chiude qui la nostra DIRETTA ... oasport.it LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Lamperti si prende la volata e la prima maglia giallaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.12 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa della Parigi-Nizza 2026. Vi ringraziamo per aver ... oasport.it Tutti sintonizzati oggi per la quarta tappa della Parigi-Nizza - facebook.com facebook Tutti sintonizzati oggi per la quarta tappa della Parigi-Nizza x.com