Il viaggio di Pechino Express si avvicina alla conclusione: tra una settimana si terrà la finale. Dopo l’arrivo in Giappone, sono state annunciate le tre coppie che si sfideranno per il titolo di vincitori. La finalissima è prevista per giovedì 14 maggio, e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky e disponibile in streaming su NOW. La gara si concentra sul confronto tra le ultime coppie rimaste in gara.

La finale tra una settimana. Il viaggio di Pechino Express entra nella sua fase decisiva: con l’arrivo in Giappone sono state definite le tre coppie che si contenderanno la vittoria nella finalissima in programma giovedì 14 maggio, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. A giocarsi il titolo saranno Le Dj, formate da Jo Squillo e Michelle Masullo, I Raccomandati con Chanel Totti e Filippo Laurino, e I Veloci, la coppia composta da Fiona May e Patrick Stevens. L’ultima tappa porterà i concorrenti verso Kyoto, dove Costantino della Gherardesca e l’inviato speciale Guido Meda proclameranno i vincitori. Nella semifinale a imporsi per la quarta volta sono state Le Dj.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Pechino Express verso la finale: definite le tre coppie che si giocano la vittoria

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