Eurovision 2026 la scaletta di stasera | ordine di uscita e orari della seconda semifinale

Stasera si svolge la seconda semifinale di Eurovision 2026, con un ordine di uscita stabilito e orari precisi per ciascun artista. Tra i partecipanti, alcuni nomi noti sono presenti, mentre altri sono assenti. La scaletta prevede diverse esibizioni che si susseguono nel corso della serata. Non ci sono variazioni rispetto all’elenco ufficiale degli artisti ammessi, e gli orari sono stati comunicati in modo ufficiale dall’organizzazione dell’evento. La serata si conclude con la proclamazione dei finalisti.

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