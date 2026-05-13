Eurovision 2026 chi sono i primi 10 finalisti della prima semifinale | la classifica

La prima semifinale di Eurovision 2026 si è conclusa con la selezione dei primi dieci finalisti. Durante la serata sono stati eliminati alcuni paesi e altri hanno ottenuto l'accesso alla fase finale. La classifica ufficiale ha mostrato i risultati delle votazioni e i paesi qualificati alla prossima fase, confermando le preferenze del pubblico e della giuria internazionale. I dettagli sui punteggi e le percentuali sono stati resi noti al termine della serata.

Eurovision 2026, prima semifinale chiusa tra eliminazioni e qualificazioni: ecco i Paesi finalisti e i risultati della serata. La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 ha inaugurato ufficialmente la competizione con uno spettacolo ad alta intensità alla Wiener Stadthalle di Vienna. Tra esibizioni dal ritmo serrato, ospiti speciali e una forte partecipazione del pubblico, la serata ha definito i primi dieci finalisti che si contenderanno la vittoria nella finale del 16 maggio, confermando ancora una volta il carattere internazionale e spettacolare dell’evento. Ecco i dettagli della classifica. La 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest si è aperta ieri sera, martedì 12 maggio, nella cornice della Wiener Stadthalle di Vienna, dando ufficialmente il via alla prima semifinale condotta da Victoria Swarovski e Michael Ostrowski.🔗 Leggi su Novella2000.it

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Eurovision 2026: MY TOP 10 (Before The Show)

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