L'Eurovision Song Contest 2026 è ufficialmente iniziato e tra gli artisti che si sfideranno nella finale di sabato 16 maggio, trasmessa in diretta in Italia in prima serata su Rai 1, c'è anche Monroe, la rappresentante della Francia. Dopo il buon risultato dello scorso anno, con Louane riuscita a classificarsi al settimo posto della classifica finale con Maman, quest'anno la Francia ci riprova schierando la giovanissima artista statunitense, 18 anni il prossimo 19 novembre, selezionata internamente dalla tv di stato francese, France Télévisions, e annunciata come rappresentante del Paese il 6 marzo 2026. Monroe è in gara con Regarde! direttamente nella finale di sabato, al pari di Sal Da Vinci e degli altri rappresentanti dei Big 4 e dell'Austria in qualità di Paese organizzatore dell'evento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Eurovision 2026, chi è Monroe, la rappresentante della Francia con "Regarde!"

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France Eurovision 2026 | Monroe - Regarde ! - Reaction

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