Monroe all’Eurovision 2026 chi è la cantante della Francia

Da dilei.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vienna nel 2026, la Francia sarà rappresentata all’Eurovision Song Contest da Monroe, una giovane cantante franco-americana. Con un background che combina il pop e l’opera, Monroe sarà la voce che porterà il Paese alla gara musicale europea. La cantante, ancora poco più che ventenne, ha attirato l’attenzione per il suo stile eclettico e la sua capacità di mescolare generi diversi.

La Francia alza l’asticella per l’ Eurovision Song Contest 2026:  a rappresentare il paese a Vienna sarà Monroe,  giovanissima cantante franco-americana che unisce il mondo del pop a quello dell’opera. Sul palco porterà Regarde!, la sua prima canzone originale che fonde pop, elementi urban e sonorità orchestrali e liriche. Chi è Monroe. Classe 2008, Monroe Vata Rigby,  questo il suo vero nome, è franco-americana (è nata a Salt Lake City da madre francese e padre americano). Ha mosso i primi passi nel mondo della musica da bambina, nel coro della chiesa locale. È diventata famosa in Francia vincendo l’undicesima edizione di Prodiges, nel gennaio 2025, un talent show dedicato ai giovani talenti della musica classica.🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Monroe all’Eurovision 2026, chi è la cantante della Francia

Monroe - Regarde! (France Eurovision 2026) *REACTION*

Video ?? Monroe - Regarde! (France Eurovision 2026) *REACTION*

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