Il giovane Cosmó è il volto e la voce dell'Austria all'Eurovision Song Contest 2026. È il vincitore del Vienna Calling – Wer singt für Österreich?, la gara canora con cui il Paese vincitore dello scorso anno, e dunque ospitante dell'attuale edizione, ha scelto il proprio rappresentate all'ESC 2026. Cosmó sarà in gara con Tanzschein direttamente nella finale di sabato in quanto rappresentate del Paese organizzatore dell'evento, insieme ai 20 Paesi selezionati nel corso delle due semifinali e agli artisti che rappresentano i Big 4, Italia inclusa con Sal Da Vinci. Sul palco, al suo fianco, ci sarà il chitarrista Sandro Humitsch. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Eurovision 2026, chi è Cosmó, il rappresentante dell'Austria con "Tanzschein"

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