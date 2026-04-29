Un giovane cresciuto in un paesino del Burgenland è stato scelto come rappresentante dell’Austria all’Eurovision 2026. Halbturn, un piccolo centro che pochi conoscono, ha visto emergere il suo talento e arrivare a calcare il palco più seguito d’Europa. La selezione ha visto la partecipazione di vari artisti, ma alla fine è stato lui a ottenere la designazione ufficiale. La decisione è stata comunicata dalle autorità competenti.

L’idea che un ragazzo cresciuto a Halbturn – un paesino del Burgenland che in pochi saprebbero indicare su una cartina – finisca per rappresentare l’ Austria sul palco più guardato d’Europa è già di per sé poetica. Eppure è esattamente quello che è successo a Benjamin Gedeon, in arte Cosmò, il giovane cantautore austriaco che volerà a Vienna per l’ Eurovision Song Contest 2026. Già, Vienna. Perché l’Austria ospita l’Eurovision per la terza volta nella sua capitale, dopo il 1967 e il 2015, e lo fa forte di un titolo difeso in casa: l’anno scorso ha vinto JJ con Wasted Love, e adesso tocca a Cosmò raccogliere il testimone. Niente pressione, eh.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cosmò all’Eurovision 2026, chi è il cantante dell’Austria

LYRICS / TEXT | COSMO - TANZSCHEIN | EUROVISION 2026 AUSTRIA

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