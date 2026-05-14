Eurovision 2026 | cantanti e scaletta della seconda semifinale

Si conoscono i dettagli della seconda semifinale dell’Eurovision 2026, con i nomi dei cantanti in gara e l’ordine di esibizione. La serata si svolgerà secondo un programma stabilito, con ogni artista che salirà sul palco seguendo una sequenza predefinita. La lista completa dei partecipanti e la posizione in scaletta sono stati resi noti nelle ultime ore, offrendo un quadro chiaro delle esibizioni previste per questa fase della competizione.

. Qual è la scaletta (ordine di uscita) dei cantanti che prenderanno parte alla seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, in programma stasera – 14 maggio – alle ore 21? Ad aprire la serata sarà la Bulgaria; a chiudere la Norvegia. Ecco l’ordine di esibizione di oggi: Bulgaria. Azerbaigian. Romania. Lussemburgo. Repubblica Ceca. Francia. Armenia. Svizzera. Cipro. Austria. Lettonia. Danimarca. Australia. Ucraina. Regno Unito. Albania. Norvegia. Streaming e tv. Abbiamo visto la scaletta della seconda serata dell’Eurovision Song Contest 2026, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 2 (le semifinali) e su Rai 1 (la finale) martedì 12 maggio, giovedì 14 maggio e sabato 16 maggio. 🔗 Leggi su Tpi.it

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