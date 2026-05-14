Stasera si svolge la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, trasmessa in diretta su Rai 2 alle 21. La manifestazione si tiene presso la Wiener Stadthalle di Vienna, in Austria. In questa fase del torneo, altre quindici nazioni competono per ottenere uno dei dieci posti disponibili per la finale, che si terrà prossimamente. La serata vede coinvolti artisti di diverse provenienze, pronti a esibirsi davanti a un pubblico internazionale.

Ci sono ancora 10 posti disponibili per la finale dell’ Eurovision Song Contest 2026 e, proprio per questo, è arrivato il giorno della seconda semifinale, in programma stasera, dalle 21 circa in diretta su Rai 2, dalla Wiener Stadthalle di Vienna, in Austria. A presentare i loro brani sul palco, in cerca della qualificazione, saranno 15 cantanti, rappresentanti delle loro rispettive nazioni. Oltre a loro, si esibiranno fuori gara, poiché già in finale, anche la Francia (con Monroe in Regarde! ), il Regno Unito (con Look Mum No Computer in Eins zwei, drei ) e l’ Austria (con Cosmó in Tanzschein ) in quanto vincitrice in carica e dunque paese ospitante. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Eurovision 2026, altre 15 nazioni in gara nella seconda semifinale

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