Durante l’Eurovision 2026 a Vienna, Alicja, cantante polacca, ha interrotto un’intervista dopo essere stata interrogata su Israele. Il momento è diventato virale sui social media, suscitando molte reazioni. La manifestazione musicale si svolge in un contesto in cui questioni geopolitiche spesso si intrecciano con le esibizioni e le interviste dei partecipanti. La scena ha attirato l’attenzione di pubblico e media, evidenziando tensioni e reazioni immediate.

L’Eurovision Song Contest 2026 di Vienna si conferma un terreno minato dove la musica si intreccia pericolosamente con la geopolitica. Dopo le proteste pro-Palestina che hanno portato all’allontanamento di alcuni contestatori durante la prima semifinale e il boicottaggio di cinque Paesi, un nuovo episodio ha acceso i riflettori sulla tensione che circonda la partecipazione israeliana alla competizione. Protagonista suo malgrado è Alicja Szempli?ska, la giovane cantante che rappresenta la Polonia, finita nell’occhio del ciclone per un’intervista che si è trasformata in un caso diplomatico-mediatico di dimensioni inattese. Martedì 13 maggio, durante una sessione stampa nell’area accreditata del centro stampa di Vienna, Shahar Asido, giornalista di EuroMix, ha fermato Alicja per una breve intervista.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Eurovision 2026: Alicja della Polonia abbandona l’intervista dopo una domanda su Israele (il momento è virale)

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