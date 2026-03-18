Durante un’intervista, l’attore noto per aver interpretato il Duca di Hastings in Bridgerton ha evitato di rispondere a una domanda sulla serie. La scena è diventata subito virale e ha diviso il pubblico online, che ha commentato la sua scelta di non approfondire l’argomento. La clip è stata condivisa rapidamente sui social, attirando l’attenzione di molti spettatori.

Regé-Jean Page ha letteralmente aperto le danze di Bridgerton insieme a Phoebe Dynevor: i due hanno dato vita al tenebroso Duca di Hastings e alla romantica Daphne nella prima stagione della serie. È anche grazie alla loro chimica e alle loro interpretazioni se il pubblico si è appassionato alla storia, restando poi per seguire le vicende degli altri personaggi. Se Dynevor è riapparsa in alcune stagioni successive, pur mancando nell’ultima, Page è invece sparito dai radar. Un’assenza che i fan hanno notato, sottolineando quanto sia pesata nei momenti chiave della famiglia Bridgerton: matrimoni, debutti, scandali e perfino funerali. C’è anche chi ha suggerito che, se l’attore non aveva intenzione di tornare sul set, probabilmente per evitare di restare intrappolato nel ruolo, si sarebbe potuto pensare a un recast. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Regé-Jean Page evita una domanda su Bridgerton: la clip diventa virale e il web si divide

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