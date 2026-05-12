Alicja Maria Szempli?ska, nota semplicemente come Alicja, è una cantante pop polacca nata il 29 aprile 2002, vincitrice di The Voice of Poland nel 2019, rappresenta la Polonia all’Eurovision Song Contest 2026 con il brano “Pray” Chi è Alicja all’Eurovision. Alicja è una cantante pop polacca tra i giovani talenti più noti della scena musicale del Paese, emersa grazie ai talent show televisivi e legata anche al mondo dell’Eurovision. Szempli?ska si è avvicinata alla musica fin da bambina, iniziando a cantare nel coro della chiesa locale e partecipando ad attività musicali in un centro culturale della sua città. Dopo aver intrapreso lezioni di canto professionali, ha sviluppato rapidamente il proprio talento vocale fino al primo grande successo, arrivato nel 2016 con la vittoria del talent show televisivo polacco “Hit, Hit, Hurra!”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Alicja, la cantante della Polonia in gara all’Eurovision 2026

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ALICJA x Duolingo Polska x #Eurovision (Poland 2026)

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