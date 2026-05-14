Europei taekwondo 2026 oggi | orari 14 maggio tv streaming italiani in gara
Oggi, giovedì 14 maggio, si svolge a Monaco di Baviera l'ultima giornata dei Campionati Europei di taekwondo 2026. L'evento, valido come torneo di livello G4, è il primo grande appuntamento internazionale della stagione, contribuendo al ranking mondiale e olimpico. Sono in programma diverse gare con atleti italiani coinvolti, mentre gli orari e le modalità di visione in tv e streaming sono stati comunicati.
Quest’oggi, giovedì 14 maggio, va in scena a Monaco di Baviera la quarta e ultima giornata dei Campionati Europei di taekwondo 2026, primo grande evento della stagione internazionale valevole come torneo di livello G4 ai fini del ranking mondiale e olimpico. Dopo aver raccolto tre medaglie (un argento e due bronzi) in tre giorni, l’Italia non vuole fermarsi e punta al poker di podi in questa edizione della rassegna continentale affrontata senza le sue stelle Vito Dell’Aquila e Simone Alessio. Le residue speranze di rendere ancor più ricco il bottino della spedizione tricolore sono affidate a tre giovani in rampa di lancio che proveranno a farsi largo nelle rispettive categorie: Gaetano Cirivello nei -54 kg, Angelo Mangione nei -74 kg e Lucrezia Maloberti nei -49 kg.🔗 Leggi su Oasport.it
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