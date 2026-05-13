Europei taekwondo 2026 oggi | orari 13 maggio tv streaming italiani in gara

Oggi a Monaco di Baviera si svolge il terzo giorno dei Campionati Europei di taekwondo 2026, un evento che rappresenta il primo grande appuntamento della stagione internazionale e ha valore G4 per il ranking mondiale e olimpico. Sono previste competizioni di rilievo con atleti italiani in gara, mentre gli orari, le modalità di visione in tv e streaming sono già stati comunicati.

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Tutto pronto a Monaco di Baviera per il day-3 dei Campionati Europei di taekwondo 2026, primo grande evento della stagione internazionale valevole come torneo di livello G4 ai fini del ranking mondiale e olimpico. Dopo aver raccolto un argento ed un bronzo nei giorni scorsi, l’Italia vuole continuare a togliersi delle soddisfazioni in questa rassegna continentale assoluta pur con la consapevolezza che non sarà facile salire sul podio. Saranno due gli azzurri in pedana oggi con il sogno di andarsi a prendere una medaglia: Ludovico Iurlaro nei -63 kg (categoria di peso non olimpica) e Lucia Pezzolla nei -57 kg (categoria olimpica). Il...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei taekwondo 2026 oggi: orari 13 maggio, tv, streaming, italiani in gara ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Europei taekwondo 2026 oggi: orari 11 maggio, tv, streaming, italiani in garaComincia oggi a Monaco di Baviera il percorso della spedizione azzurra in occasione dei Campionati Europei di taekwondo 2026, primo grande evento... Europei judo 2026 oggi: orari 16 aprile, tv, streaming, italiani in garaSi apre oggi, 16 aprile, la prima giornata dei Campionati Europei di judo 2026, in programma a Tbilisi, in Georgia. Argomenti più discussi: Campionati europei di taekwondo 2026: programma, italiani e italiane in gara e dove vedere gli incontri; Europei taekwondo 2026 oggi: orari 11 maggio, tv, streaming, italiani in gara; Europei Taekwondo Monaco 2026, Dennis Baretta è bronzo nei -68 kg; Europei Taekwondo 2026: Dennis Baretta guida l’Italia a Monaco. Programma e dove vederli. Europei #Taekwondo Monaco 2026, Dennis Baretta è bronzo nei -68 kg x.com Europei Taekwondo Monaco 2026: Abderrahman Touiar è argento nei -58 kg, seconda medaglia azzurra in due giorniL'azzurro chiude al secondo posto la categoria -58 kg dopo una finale tirata contro Georgii Gurtsiev. Cinque combattimenti, una sola sconfitta, l'ultima. corrieredellosport.it