Stop allo spreco in autogrill dal panino invenduto al pasto solidale | il cibo verrà donato alla Caritas

Al punto di ristoro Chef Express nell’area di servizio Montefeltro Est sull’autostrada A14, il cibo invenduto, dai panini ai pasti solidali, verrà donato alle cucine dell’associazione Madonna del Mare, che fa parte della Caritas interparrocchiale di Riccione. La decisione mira a ridurre lo spreco alimentare e a sostenere le persone in difficoltà attraverso la distribuzione di cibo non venduto.

