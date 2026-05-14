Il Valencia ha battuto il Panathinaikos con il punteggio di 81-64 in una partita valida per l’Eurolega, assicurandosi così la qualificazione alla sua prima Final Four nella storia. La gara si è svolta a Valencia, con la squadra di casa che ha dominato il match dall’inizio alla fine, mantenendo un vantaggio costante nel punteggio. La vittoria rappresenta un risultato storico per il club, che ora si prepara alle fasi finali della competizione.

Valencia (Spagna), 13 maggio 2026 - Missione compiuta per il Valencia che, dopo aver azzerato lo 0-2 iniziale della serie con due vittorie ad Atene, completa la sua straordinaria rimonta battendo tra le mura amiche della Roig Arena il Panathinaikos 81-64 in gara 5 dei playoff e conquista per la prima volta nella sua storia un pass per le Final Four di Eurolega (che si giocheranno proprio ad OAKA, casa dei biancoverdi ateniesi) dove affronterà il Real Madrid in un derby tutto spagnolo. Gli uomini di coach Pedro Martinez - nominato miglior allenatore europeo della stagione - hanno compiuto una vera e propria impresa, conquistando la prima...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eurolega, impresa Valencia: Panathinaikos sconfitto 81-64 e prima Final Four della storia!

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