Ettore Bassi sul palco con Clini Un recital nel segno di Vitruvio

Da ilrestodelcarlino.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ettore Bassi si è esibito sul palco insieme a Clini in un recital che ha richiamato l’opera di Vitruvio. Lo spettacolo ha incluso la presentazione di una basilica attribuita allo stesso Vitruvio, oltre a scene teatrali con scenografie immersive. L’evento ha anche coinvolto aspetti di divulgazione scientifica e l’utilizzo di diversi linguaggi artistici, creando un’esperienza multidisciplinare.

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Dalla scoperta della basilica attribuita a Vitruvio al recital teatrale, passando per scenografie immersive, divulgazione scientifica e linguaggi artistici diversi. Parte da qui il nuovo progetto culturale dedicato a Vitruvio di Massimo Puliani presentato alla Rocca Malatestiana e destinato ad accompagnare la città nel prossimo futuro. Un percorso che coinvolgerà artisti, attori, studiosi e forme espressive differenti, con l’obiettivo di trasformare la storia della basilica fanese in un racconto culturale capace di parlare a pubblici diversi. Il primo appuntamento è fissato per il 5 giugno alle 21 proprio alla Rocca Malatestiana, con una conferenza-spettacolo dal titolo "Io sono Vitruvio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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