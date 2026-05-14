Ettore Bassi sul palco con Clini Un recital nel segno di Vitruvio

Ettore Bassi si è esibito sul palco insieme a Clini in un recital che ha richiamato l’opera di Vitruvio. Lo spettacolo ha incluso la presentazione di una basilica attribuita allo stesso Vitruvio, oltre a scene teatrali con scenografie immersive. L’evento ha anche coinvolto aspetti di divulgazione scientifica e l’utilizzo di diversi linguaggi artistici, creando un’esperienza multidisciplinare.

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Dalla scoperta della basilica attribuita a Vitruvio al recital teatrale, passando per scenografie immersive, divulgazione scientifica e linguaggi artistici diversi. Parte da qui il nuovo progetto culturale dedicato a Vitruvio di Massimo Puliani presentato alla Rocca Malatestiana e destinato ad accompagnare la città nel prossimo futuro. Un percorso che coinvolgerà artisti, attori, studiosi e forme espressive differenti, con l’obiettivo di trasformare la storia della basilica fanese in un racconto culturale capace di parlare a pubblici diversi. Il primo appuntamento è fissato per il 5 giugno alle 21 proprio alla Rocca Malatestiana, con una conferenza-spettacolo dal titolo "Io sono Vitruvio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ettore Bassi sul palco con Clini. Un recital nel segno di Vitruvio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Grandi voci al Petrarca”: il recital lirico nel segno di Verdi con Francesco Meli e Luca SalsiArezzo, 20 aprile 2026 – Lunedì 27 aprile ore 20, nell’ambito della 5a edizione di SCA – Stagione Concertistica Aretina. Passaggi Festival 2026, una poltrona in marmo e mattoni è manifesto nel segno di VitruvioFano (Pesaro e Urbino) venerdì 17 aprile 2026 - Una poltrona costruita con laterizi, pietra, terra e memoria per raccontare il rapporto tra passato e... Argomenti più discussi: Ettore Bassi sul palco con Clini. Un recital nel segno di Vitruvio; Stand up for Giuda: Ettore Bassi al Teatro Oscar di Milano; Motori. Lombardi vince Cronoscalata Morano-Campotenese. Sesto l’attore Ettore Bassi; Il settebello a San Severino. Presentato il programma della prossima stagione che animerà teatro Feronia. #Miniserie | Bakhita con Fatou Kine Boye, #StefaniaRocca, #SoniaBergamasco e #EttoreBassi La seconda parte stasera #14aprile in prima serata su #TV2000 Canale 28 dtt 157 Sky 1948. Aurora Marin giunge nel convento delle Canossiane di S x.com Ettore Bassi sul palco con Clini. Un recital nel segno di VitruvioDalla scoperta della basilica attribuita a Vitruvio al recital teatrale, passando per scenografie immersive, divulgazione scientifica e linguaggi artistici diversi. Parte da qui il nuovo progetto ... ilrestodelcarlino.it