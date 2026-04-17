Venerdì 17 aprile 2026 si è tenuto a Fano un evento legato ai Passaggi Festival 2026, durante il quale è stata presentata una poltrona realizzata con materiali come laterizi, pietra e terra. La struttura rappresenta un collegamento tra passato e futuro, con un design ispirato al celebre disegno di Vitruvio. L’opera, realizzata in marmo e mattoni, funge da simbolo del rapporto tra tradizione e innovazione.

Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 17 aprile 2026 - Una poltrona costruita con laterizi, pietra, terra e memoria per raccontare il rapporto tra passato e futuro. È stata svelata l’immagine ufficiale della quattordicesima edizione di Passaggi Festival della Saggistica, in programma a Fano dal 24 al 28 giugno. Un visual potente e simbolico che accompagna il tema scelto per il 2026: “Il senso della misura. Idee, città, civiltà. Da Vitruvio al presente”. L’ispirazione nasce dalla recente scoperta della cosiddetta Basilica di Vitruvio nel centro storico fanese, elemento che ha riportato la città al centro del dibattito culturale nazionale. A tradurre tutto questo in immagine è stato ancora una volta lo studio creativo fanese Zaccone Guerra, che firma il manifesto del festival.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Passaggi Festival 2026, una poltrona in marmo e mattoni è manifesto nel segno di Vitruvio

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