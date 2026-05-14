Estrazione Lotto e 10eLotto | i numeri vincenti estratti oggi 14 maggio 2026

Oggi, giovedì 14 maggio 2026, alle ore 20 si sono svolte le estrazioni del Lotto e del 10eLotto. Sono stati annunciati i numeri vincenti di questa sera, relativi all’estrazione numero 77 del 2026. Nessuna informazione viene fornita sui numeri estratti né sui risultati specifici, limitandosi alla comunicazione dell’orario e della data dell’evento. Le estrazioni si sono svolte come di consueto e i numeri sono stati pubblicati subito dopo la conclusione della sessione.

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 14 maggio 2026. Oggi, giovedì 14 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 77 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 14 maggio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota: ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 77 d el 14 maggio 2026 BARI . CAGLIARI. FIRENZE . GENOVA . MILANO. NAPOLI . PALERMO . ROMA . TORINO . VENEZIA . NAZIONALE. (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

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